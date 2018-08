LEIPZIG - CRAIOVA 3-1 | Pigliaceli a facut MINUNI in poarta, nemtii au ratat din toate pozitiile! Craiova VISEAZA la miracol dupa reusita lui Martic din prelungiri

19:30

LEIPZIG 3-1 CRAIOVA LIVE



FINAL DE MECI!



90+3. GOOOOOOL CRAIOVA! Martic inscrie cu o reluare din careu si Craiova mai pastreaza sanse mici de calificarea in play-off-ul Europa League!







Min 88. GOL LEIPZIG! Forsberg trimite din lovitura libera de la marginea careului, Pigliaceli respinge in bara, mingea revine in fata portii iar Poulsen este primul si inscrie.



Min 79. GOL LEIPZIG! Tiago Ferreira a ratat o interventie decisiva in flanc, centrarea se duce in fata portii si Cunha inscrie.



Min 69. Ocazie colosala pentru Konate de a reusit dubla dupa o minge balbaita de apararea Craiovei in careu, Pigliaceli are insa un reflex fantastic cu piciorul si respinge in corner!







Min 65. Cunha suteaza din prima din careu, mingea se duce pe langa poarta



Min 55. Centrare in careul Craiovei, Cunha se inalta fara adversar si trimite periculos cu capul insa Pigliaceli are o parada excelenta si evita golul



Min 48. Prima faza periculoasa a Craiovei, centrarea spre Mitrita nu poate fi deviata de acesta iar Mvogo prinde.







--PAUZA--



Min 43. O noua ocazie dupa un corner, insa reluarea lui Bruma se duce peste poarta



Min 27. Schimbare la Craiova dupa accidentarea lui Mihaila - intra Baicu in locul lui.



Min 25. GOL LEIPZIG! Konate deschide scorul dupa o lovitura cu capul dupa un corner, mingea a lovit si bara transversala inainte sa intre in poarta.







Min 22. Acelasi Ilsanker retrimite cu capul dupa un corner, insa Donkor respinge din fata portii



Min 20. Nemtii sunt periculosi la fazele fixe, insa lovitura de cap a lui Ilsanker se duce peste poarta



Min 19. Inca o sansa buna pentru Leipzig insa sutul lui Augustin este respins de fundasii Craiovei.



Min 6. Ocazie uriasa a nemtilor dupa o intrare in careu a lui Augustin, centrarea in fata portii este respinsa de Pigliacelli pana la Bruma care reia aiurea desi avea toata poarta in fata.







Min 1. A inceput partida din turul trei preliminar al Europa League in care Universitatea Craiova se confrunta cu nemtii de la Leipzig!