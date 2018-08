HAJDUK - FCSB 0-0 | Balgradean a salvat egalul in prelungiri, Morutan a incercat o noua MAGIE la ultima faza! Returul este joia viitoare la PRO TV

Urmarim si comentam impreuna HAJDUK SPLIT - FCSB pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

HAJDUK 0-0 FCSB LIVE UPDATE



FINAL DE MECI! CALIFICAREA SE JOACA JOIA VIITOARE DE LA 21.30, IN DIRECT LA PRO TV



Min 90+4. Primul sut pe poarta lui Hajduk este la un pas sa fie si gol! Morutan reuseste o faza superba in flanc, un-doi cu Teixeira, sutul cu stangul la coltul lung este respins insa de portar!

Min 90+1. Cea mai mare ocazie a meciului vine in prelungiri, insa Balgradean are o parada de exceptie!

Min 86. Intra Olimpiu Morutan in locul lui Florin Tanase

Min 78. O noua lovitura de cap spre poarta lui Balgradean, mingea se duce departe

Min 76 Dica se agita ca un leu la limita zonei tehnice. Antrenorul le transmite jucatorilor sa tina mai mult de minge, insa momentan croatii au posesia. Zero suturi pe poarta a avut FCSB pana acum.

Min 68: Meci incrancenat si extrem de fragmentat. Galben pentru Junior Morais dupa o intrare periculoasa in jumatatea FCSB.

Min 66 Panica pentru Dica. Balasa cade intr-un duel si se resimte. O singura varianta pe banca, Dragos Nedelcu!

Min 52 In sfarsit, o actiune periculoasa in careul advers! Devierea cu capul a lui Teixeira in careu nu ajunge la Bizonul, care ii luase fata fundasului croat!

Min 46 Iese Dennis Man, intra Jakolis la FCSB.

PAUZA la Split. Hajduk si FCSB sunt la egalitate, in urma unui meci crancen, fara ocazii mari de gol si cu putine faze de atac. Jucatorii croati au apelat la mai multe duritati in finalul primei reprize.

Min 44: Croatii au inceput sa joace dur! Man ramane la pamant dupa o lovitura brutala a adversarului!

Min 43: Momcilovic s-a accidentat, intra Junior Morais pe teren.

Min 30 Juric suteaza pe jos de la distanta, la cativa metri de poarta lui Balgradean.

Min 25 FCSB nu reuseste sa se apropie periculos de careul advers. Croatii fac pressing, iar singurele solutii alese pana acum sunt mingi lungi si fara rezultat catre Gnohere.

Min 22 Reluare cu capul departe de poarta lui Balgradean. Probleme in flancuri pentru apararea FCSB!

Min 11 APARA BALGRADEAN! Portarul FCSB scoate sutul periculos al lui Fomitschow din careu! Atacantul croatilor a ramas nepermis de liber in acea zona!

Min 7 Sut Tanase, departe de poarta croatilor. Inceput tare de meci, dar fara ocazii de poarta.

Min 1 Start meci intr-o atmosfera incendiara la Split!

- Echipele de start

- Ultrasii lui Hajduk pregatesc o coregrafie in peluza.



- Steliano Filip nu a fost inclus in lotul lui Hajduk Split pentru acest meci!

- Echipa de start FCSB: Balgradean; Benzar, Panic, Balasa, Moncilovic, Filip, Pintilii, Man, Tanase, Teixeira, Gnohere

Rezerve: Vlad, Nedelcu, Coman, Morutan, MOrais, Jakolis, Rusescu



- E canicula la Split, 37 de grade anuntate la ora partidei. Cu toate astea, sunt asteptati 25.000 de oameni pe stadion. Arena are capacitata de 33.000 de locuri, iar la meciul cu Everton au fost 31.000 de ultrasi care au facut atmosfera incendiara.

- MM Stoica s-a plans de starea gazonului in ziua partidei. Acesta a fost distrus la un festival de muzica ce a adunat 80.000 de persoane. "Old friend (prieten vechi) a scris amar managerul FCSB. Echipa lui Dica s-a obisnuit cu gazonul prost de pe National Arena in ultima perioada.



Hajduk Split - FCSB, mansa tur a turului 3 preliminar al Europa League, se joaca in aceasta seara, ora 21:45, in direct la ProTV.

Hajduk Split isi joaca tot sezonul in meciul cu FCSB. Croatii au inceput slab campionatul si isi pun toate sperantele in dubla contra ros-albastrilor. Conducerea le-a promis jucatorilor croati o prima de echipa de 150.000 de euro, plus prime individuale pentru fiecare fotbalist in functie de contractul fiecaruia, daca vor elimina FCSB. Si antrenorul Zeljko Kopic are probleme: daca va fi eliminat de Dica, va fi demis.

Pe de alta parte, Gigi Becali nu le-a promis fotbalistilor sai nicio prima in caz de calificare in play-off-ul Europa League. Becali este insa convins ca echipa sa se va califica. Mai mult, patronul FCSB a plusat si a declarat ca FCSB va obtine calificarea inca din meciul tur din Croatia.

"Am o liniste asa. Nu concep ca nu ne vom califica. Eu cred ca ne vom califica din tur. Vom castiga la doua goluri diferenta. Doua diferenta in deplasare inseamna calificare. Cred ca avem o echipa valoroasa despre care nu stim inca ce valoare. Eu cred ca maine vom vedea. Daca vom domina meciul si le dam un gol, atmosfera creata de fani se va intoarce impotriva lor. Vin injuraturile. Daca vrem cupe europene, trebuie sa scoatem pe Hajduk si cu asta basta", a declarat Gigi Becali la ProX.

25.000 de fani croati sunt asteptati la meciul dintre Hajduk si FCSB care va fi in direct pe PROTV. Problema mare e insa terenul de joc de pe stadionul din Split, care a fost distrus in urma festivalului Ultra Music Europe.

80 de mii de fani s-au distrat trei zile la un festival de muzica si au distrus gazonul pe arena din Split. "N-a fost niciodata atat de rau", se plang croatii. "Nu calcati iarba", a fost mesajul cu care au fost primiti Dica si fotbalistii lui FCSB pe stadionul lui Hajduk, inaintea meciului care e joi seara, de la 21:45, in direct la PRO TV.

Echipele probabile:

Hajduk Split: Ljubic - Fomitschow, Barja Lopez, Mikulic, Juranovic - Coktos, Juric, Barry - Gyurcso, Said, Ivanovski

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Balasa,Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Teixeira – Gnohere