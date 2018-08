Cassano, anuntul verii in Europa: "Vorbesc cu impresarul meu, face MINUNI!" Vrea sa revina pe teren: "Pot face diferenta, sunt putini fotbalisti de calitate in Serie A"

Antonio Cassano face anuntul verii in fotbalul european: vrea sa revina pe teren dupa ce si-a anuntat retragerea.

Cassano, ajuns acum la 36 de ani, nu ar spune nu unei reveniri in fotbal chiar daca si-a anuntat retragerea oficiala, insa are si o conditie: sa fie aproape de Genoa, alaturi de familia sa.

"Vorbesc des cu impresarul meu, face minuni. Mi-ar face placere sa joc aproape de Genoa, unde locuiesc. Poate la Bologna, Sassuolo, Parma, Torino sau Empoli sau Cagliari. Nu pot sa stau departe de familia mea. Pot sa fac diferenta? In liga asta? Da. Serie A de azi este o cursa a cantitatii, putini fotbalisti inteligenti si de calitate. Cand am inceput eu, in anii '90, erau doar campioni", a declarat Cassano.

Cassano a jucat in cariera sa la Roma, Real Madrid, Milan sau Inter. S-a retras in 2017 de la Verona.