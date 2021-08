"Dacă stă o echipă de fotbal în doi jucători, atunci sunt mari probleme!" Gabi Tamaș, realist după înfrangerea de la Craiova

Președintele-jucător al celor de la Voluntari a vorbit după înfrângerea din deplasare, scor 0-3 cu Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a patra a Ligii 1.

Fostul internațional român s-a arătat dezamagit de prestația coechipierilor din partea secundă, asta după ce în prima repriză cei de la Voluntari au reușit să fie o echipă care chiar le-a pus probleme celor de la Universitatea Craiova, scor 0-3.

Gabi Tamaș: "Suntem diesel, începem mai greu"

"Cred că am făcut o repriza destul de bună, nu prea au avut ocazii. În a doua repriza poate am intrat puțin relaxați. Am ieșit și eu și Râmniceanu accidentați. Dacă stă o echipă de fotbal în doi jucători, atunci sunt mari probleme. Eu zic că avem un lot bun, cu valori aproape egale, deci zic că nu acolo s-a pierdut meciul.



Craiova joacă fotbal, mereu mi-a plăcut, iar cum cu Laurentiu Reghecampf vor crește. Nu suntem singurii cu 3 puncte, poate suntem diesel și începem mai greu. De obicei echipa începea bine și termină prost, acum sperăm să fie invers. Meciul cu Clinceni e un meci că oricare altul și ei au nevoie de puncte, va fi o luptă", a spus Gabi Tamaș, pentru Digisport.