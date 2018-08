HAJDUK - FCSB, LIVE 21:45 | "Acum, toata lumea o sa spuna ca pun presiune!" Mesajul lui Sumudica pentru Dica: "Nu meriti sa fii in grupele Europa League daca nu treci de Hajduk!"

Hajduk Split - FCSB se vede in seara asta la PRO TV, de la 21:45. Returul de saptamana viitoare va fi transmis tot de PRO TV.

Sumudica a revenit in Romania pentru o scurta vacanta si a vorbit si despre meciul celor de la FCSB cu Hajduk Split din turul 3 al Europa League. Antrenorul lui Al-Shabab este de parere ca echipa lui Dica nu are voie sa rateze calificarea in partida cu croatii.

"Daca nu treci de Hajduk... fara sa pun presiune, ca iar o sa zica lumea ca pun presiune pe Dica sau pe nu stiu cine. Daca nu treci de Hajduk Split, nu meriti sa ajungi in grupele Europa League. Hajduk Split nu mai e ce era odata. Au vandut un jucator acum pe 3,5 milioane, capitanul de echipa este in discutii sa plece si el. Nu ai voie sa nu te califici, dar se poate intampla orice", a declarat Sumudica la revenirea in tara.