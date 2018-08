Mourinho A BLOCAT transferul verii in Europa! Mutarea care ar fi pus in umbra plecarea lui Ronaldo: OFERTA URIASA facuta de Barca

Barcelona a incercat sa dea marea lovitura pe piata transferurilor in aceasta vara.

Propunerea facuta de catalani celor de la Manchester United ar fi pus in umbra transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus. Potrivit SkyItalia, Manchester United a refuzat o oferta uluitoare de 50,5 milioane de euro, plus Yerry Mina si Andre Gomes pentru transferul lui Paul Pogba.

Conform sursei citate, Mino Raiola, impresarul lui Pogba, a mers personal la Manchester pentru a discuta cu Jose Mourinho si cu oamenii din conducerea lui United si pentru a-i convinge sa accepte oferta Barcelonei, insa raspunsul a fost un categoric "Nu".

Unul dintre principalele motive pentru care englezii au refuzat propunerea venita din Spania este pentru ca fereastra de transferuri din Premier League se inchide joi, ceea ce le-ar fi lasat celor de la United doar doua zile la dispozitie pentru a gasi un inlocuitor pe masura.

Pogba nu se afla in cele mai bune relatii cu Jose Mourinho, insa nici antrenorul si nici clubul englez nu intentioneaza sa se desparta de campionul mondial. Pogba a semnat cu United in 2016 si mai are trei ani de contract.