FCSB si Craiova, SUPER-PUTERI pe langa adversarii din turul 1! Meci echilibrat pentru FC Botosani! Care sunt cifrele duelurilor echipelor romanesti

FCSB, Universitatea Craiova si FC Botosani si-au aflat adversarele din turul 1 al preliminariilor Europa League.

FCSB o va intalni pe FC Shirak, echipa care a terminat sezonul 2019/20 pe locul 4 in clasamentul din Armenia. Echipa lui Gigi Becali isi domina adversarul la toate capitolele.

De exemplu, valoarea de piata a ros-albastrilor este de 25,6 milioane de euro, in timp ce armenii valoreaza abia 2,15 milioane de euro.

Mai mult decat atat, cel mai scump jucator de la FCSB valoreaza de doua ori mai mult decat intreaga echipa din Gyumri. Este vorba despre Florinel Coman, cotat la 5,5 milioane de euro.

De cealalta parte, cel mai valoros fotbalist de la FC Shirak este atacantul Mory Kone, cotat la 300.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

In ceea ce priveste media de varsta, ambele echipe au jucatori tineri. FCSB are o medie de varsta de 23,2 ani, iar FC Shirak de 24,6 ani.

In sezonul 2019/20, adversarii din primul tur al preliminariilor Europa League ai FCSB-ului nu au jucat in Europa. Echipa lui Becali, insa, a ajuns pana in playoff-ul competitiei, fiind eliminata de Vitoria Guimaraes, dupa ce a reusit sa treaca de Milsami Orhei, Alashkert si Mlada Boleslav.

Craiova, net superioara adversarilor din Georgia

Craiova va juca in turul 1 din preliminariile Europa League contra celor de la FC Lokomotive Tbilisi. Oltenii sunt si ei favoriti daca tinem cont de cifrele celor doua echipe.

Vicecampioana Romaniei are o valoare de piata de 24,25 milioane de euro, iar georgienii sunt cotati la 4,3 milioane euro, mai putin decat cel mai scump fotbalist de la Craiova, Alexandru Cicaldau, a carui valoare este de 5 milioane de euro.

De cealalta parte, cei mai valorosi jucatori de la Tbilisi sunt atacantii Irakli Sikharulidze, Vato Arveladze si mijlocasul Davit Samurkasovi, cotati la 300.000 de euro fiecare.

Ca medie de varsta, jucatorii lui Cristiano Bergodi sunt ceva mai experimentati. Media de varsta a oltenilor este de 25 de ani, mai mare cu 1,4 ani fata de cea a georgienilor.

In sezonul trecut, Universitatea Craiova a trecut in primul tur de Sabail si apoi de Honved, fiind apoi eliminata in turul 3 de AEK Atena.

Duel echilibrat valoric pentru FC Botosani

Singurul duel mai echilibrat din punct de vedere al valorii de piata este cel dintre FC Botosani si FC Odorbasy Shymkent din Kazakhstan. Moldovenii sunt cotati la 9,5 milioane, in timp ce adversarii lor din turul 1 preliminar au o valoare de piata de 12,4 milioane de euro.

Andrei Chindris este cel mai scump jucator de la Botosani, cotat la 1 milion de euro potrivit site-ului transfermarkt.com, iar de la Odorbasy, cel mai valoros este atacantul Joao Paulo, a carui valoare de piata este de 1,4 milioane de euro.

Kazahii sunt usor mai experimentati, avand o medie de varsta de 28 de ani, fata de cea de 25,4 ani a botosanenilor. In plus, ei au jucat in Europa League si in sezonul precedent, fiind eliminati in turul 2 de Mlada Boleslav, dupa ce trecusera de Torpedo Kutaisi.

Dintre cele trei echipe romanesti calificate in primul tur preliminar al Europa League, doar FCSB va juca pe teren propriu, celelalte doua formatii fiind nevoite sa faca deplasarile in Georgia si Kazakhstan.

Meciurile, care se joaca intr-o singura mansa, vor avea loc pe 27 august.