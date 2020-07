Discurs TERIBIL dupa CFR-Botosani! Iftime, TERMINAT dupa meci: "Avram e si prost, si hot! O sa fie furata si FCSB, o sa vedeti! Titlul o sa-l decida cel mai bine platit arbitru!"

Iftime il ataca dur pe arbitrul Marius Avram dupa CFR 1-0 Botosani.

Iftime spune ca n-a fost penalty la faza din minutul 39, in care Avram a dictat 11 metri pentru un contact intre Harut si Pereira. Iftime accepta ca a fost hent la Rodriguez cu cateva fractiuni de secunda inainte, dar e convins ca Avram n-a vazut nimic. Patronul Botosaniului nu s-a ferit de cuvinte si l-a facut 'hot' si 'prost' pe central. Iftime crede ca arbitrii vor 'fura' pentru CFR si in etapa viitoare, contra FCSB, si ca tot oamenii in negru vor decide si titlul in Craiova-CFR.

"E o hotie! Hotie! Nu e prostie, e hotie! E un penalty inventat! Prostia e prostie! Faultul pe care-l face marele fotbalist Burca la Keyta nu era macar de galben? Ma dezgusta pur si simplu! Nu a vazut hentul! Intai e prost si nu-l vede, apoi e hot! Clujul fura! M-am uitat la faza, Harut il trage? Simulare in careu, trebuia dat galben. Mi-e greata pur si simplu. Nu vreau neaparat sa castig, dar sa nu ma fure asa!

Omul asta sa faca asa ceva?! Tot ce vorbesc oamenii si noi suntem surzi... au dreptate. Se intampla! Se nenoroceste fotbalul. Acest arbitru avea un interes financiar cu acest club, trebuia schimbat. Acum ma cheama, ma amendeaza. Arbitrul e inamovibil. Scenariul e clar: cazi in careu, dai penalty. Sa vedeti ce-i face si lu' FCSB: cu arbitrii il bate. Nu mai vreau sa aud de fotbal o saptamana. O sa fie care pe care la Craiova. O sa decida cine e cel mai bine platit arbitru", a spus Iftime la Digisport.