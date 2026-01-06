Antrenorul moldovenilor a dezvăluit că a ales să rămână în țară pentru a evita oboseala acumulată pe drum și pentru a aclimatiza jucătorii cu temperaturile scăzute pe care le vor înfrunta la reluarea campionatului, în deplasarea dificilă de la Miercurea Ciuc.



În timp ce contracandidatele la titlu și la locurile de play-off au ales clima blândă a Turciei pentru pregătirea de iarnă, tehnicianul de 58 de ani a optat pentru o abordare pragmatică. Aflată pe locul 3 în Superliga, la doar două puncte de liderul Craiova, FC Botoșani a sacrificat confortul termic pentru eficiență, Grozavu considerând că zilele pierdute prin aeroporturi ar fi afectat prospețimea lotului.



„Puteam să avem un șoc”



„Timpul este foarte scurt și am preferat să folosim timpul ăsta pentru o zi, două în plus de odihnă. Nu în ultimul timp pentru a economisi energie. Erau acele zile care în loc să fie folosite pentru reîncărcarea bateriilor după perioada asta de pregătire… Ar fi fost o oboseală în plus și nu am vrut să riscăm din punctul ăsta de vedere. Am riscat oarecum pentru că nu știam cum va fi vremea.



Am înțeles că și în Turcia sunt probleme cu temperaturile, sunt ploi. Prima etapă ne așteaptă o deplasare grea, într-o zonă în care știm că este foarte rece. Mai mult ca sigur, dacă veneam de la cald la frig puteam să avem un șoc. Pentru noi contează orice meci”, a spus Leo Grozavu, potrivit as.ro.



FC Botoșani traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria clubului. După 21 de etape, moldovenii au acumulat 38 de puncte, fiind la egalitate cu Dinamo și suflând în ceafa primelor două clasate, Universitatea Craiova și Rapid.

