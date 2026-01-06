L-a vrut Dinamo, dar a mers la Rapid! Transferul ratat de „câini”: „Am avut discuţii cu impresarul”

L-a vrut Dinamo, dar a mers la Rapid! Transferul ratat de &bdquo;c&acirc;ini&rdquo;: &bdquo;Am avut discuţii cu impresarul&rdquo; Superliga Nicolescu crainic 030725
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo își dorește să se întărească în această iarnă.

TAGS:
daniel paraschivDinamoRapidSuperliga
Din articol

Echipa lui Zeljko Kopic a încheiat anul 2026 pe poziția a patra în Superligă, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Dinamo a pierdut în ultimul meci al anului cu UTA, scor 0-2, iar antrenorul croat a cerut întăriri.

Andrei Nicolescu a dezvăluit culisele negocierilor: „Am avut discuţii cu impresarul”

Președintele lui Dinamo a dezvăluit culisele negocierilor purtate de echipa „roș-albă” cu impresarul lui Daniel Paraschiv.

Nicolescu a explicat faptul că Dinamo l-a dorit pe actualul atacant al Rapidului, dar nu a vrut să intre într-o licitație cu gruparea giuleșteană.

„L-am avut în discuţii, nu doar în vedere. Am avut discuţii cu impresarul lui, dar am ştiut de trei, patru zile că o să meargă în altă parte. Cred că la Baroan a fost mai lung şi mai intenţional şi din partea noastră, aici ne-am dat seama repede şi ne-am setat nişte limite financiare faţă de ce a făcut el în ultimii ani.  

La decizii luate emoţional, nu, în licitaţii niciodată, iar principiul nostru e să nu intrăm în licitaţii. Sunt convins că va veni o vreme când vom intra, dar nu acum”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro

Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
ARTICOLE PE SUBIECT
Antoine Baroan, la Dinamo? Rapid a anunțat unde poate ajunge atacantul exclus de G&acirc;lcă
Antoine Baroan, la Dinamo? Rapid a anunțat unde poate ajunge atacantul exclus de Gâlcă
Amical Dinamo - Steaua &icirc;n această iarnă! C&acirc;nd se reunește echipa lui Daniel Oprița
Amical Dinamo - Steaua în această iarnă! Când se reunește echipa lui Daniel Oprița
Dinamo și Steaua, &icirc;nfr&acirc;ngeri &icirc;n primele meciuri din 2026! &rdquo;Militarii&rdquo; sunt la retrogradare
Dinamo și Steaua, înfrângeri în primele meciuri din 2026! ”Militarii” sunt la retrogradare
ULTIMELE STIRI
Petre Grigoraș a văzut c&acirc;t s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat
Petre Grigoraș a văzut cât s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat
Lăsat acasă de Cristi Chivu! Starul lui Inter Milano ratează deplasarea de la Parma
Lăsat acasă de Cristi Chivu! Starul lui Inter Milano ratează deplasarea de la Parma
Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro
Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro
Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Gata, Erik ten Hag a semnat: &bdquo;Sentiment special&rdquo;
Gata, Erik ten Hag a semnat: „Sentiment special”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"



Recomandarile redactiei
Petre Grigoraș a văzut c&acirc;t s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat
Petre Grigoraș a văzut cât s-a plătit pe Louis Munteanu și a reacționat imediat
Lăsat acasă de Cristi Chivu! Starul lui Inter Milano ratează deplasarea de la Parma
Lăsat acasă de Cristi Chivu! Starul lui Inter Milano ratează deplasarea de la Parma
Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro
Manchester City a activat clauza și a rezolvat cel mai scump transfer al iernii: 75.000.000 de euro
Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Antoine Baroan, la Dinamo? Rapid a anunțat unde poate ajunge atacantul exclus de G&acirc;lcă
Antoine Baroan, la Dinamo? Rapid a anunțat unde poate ajunge atacantul exclus de Gâlcă
Alte subiecte de interes
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul &icirc;n Spania! Surpriza lui Il Luce a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Real Oviedo &icirc;ncepe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul rom&acirc;n
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!