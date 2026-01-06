L-a vrut Dinamo, dar a mers la Rapid! Transferul ratat de „câini”: „Am avut discuţii cu impresarul”

Echipa lui Zeljko Kopic a încheiat anul 2026 pe poziția a patra în Superligă, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.
Dinamo a pierdut în ultimul meci al anului cu UTA, scor 0-2, iar antrenorul croat a cerut întăriri.
Andrei Nicolescu a dezvăluit culisele negocierilor: „Am avut discuţii cu impresarul”
Președintele lui Dinamo a dezvăluit culisele negocierilor purtate de echipa „roș-albă” cu impresarul lui Daniel Paraschiv.
Nicolescu a explicat faptul că Dinamo l-a dorit pe actualul atacant al Rapidului, dar nu a vrut să intre într-o licitație cu gruparea giuleșteană.
„L-am avut în discuţii, nu doar în vedere. Am avut discuţii cu impresarul lui, dar am ştiut de trei, patru zile că o să meargă în altă parte. Cred că la Baroan a fost mai lung şi mai intenţional şi din partea noastră, aici ne-am dat seama repede şi ne-am setat nişte limite financiare faţă de ce a făcut el în ultimii ani.
La decizii luate emoţional, nu, în licitaţii niciodată, iar principiul nostru e să nu intrăm în licitaţii. Sunt convins că va veni o vreme când vom intra, dar nu acum”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Atacantul de 26 de ani a jucat 10 meciuri în tricoul formației din liga secundă din Spania, dar a marcat un singur gol.
800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt.