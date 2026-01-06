L-a vrut Dinamo, dar a mers la Rapid! Transferul ratat de „câini”: „Am avut discuţii cu impresarul”

Echipa lui Zeljko Kopic a încheiat anul 2026 pe poziția a patra în Superligă, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Dinamo a pierdut în ultimul meci al anului cu UTA, scor 0-2, iar antrenorul croat a cerut întăriri.

Andrei Nicolescu a dezvăluit culisele negocierilor: „Am avut discuţii cu impresarul”

Președintele lui Dinamo a dezvăluit culisele negocierilor purtate de echipa „roș-albă” cu impresarul lui Daniel Paraschiv.

Nicolescu a explicat faptul că Dinamo l-a dorit pe actualul atacant al Rapidului, dar nu a vrut să intre într-o licitație cu gruparea giuleșteană.

