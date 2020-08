Botosani isi afla maine adversara din cupele europene. "Ne asteptam la adversari grei, dar ne vom juca sansa!" Marius Croitoru confirma pleacarea lui Chindris

FC Botosani va evolua pentru a doua oara in istorie in cupele europene.

Formatia antrenata de Marius Croitoru nu se va afla in urna capilor de serie la tragerea la sorti si poate intalni echipe precum Apoel Nicosia, Malmo sau Partizan Belgrad.

"Maine ne aflam adversara din preliminarii. Nu putem compara istoria noastra in cupele europene cu cea a CFR-ului. E normal ca ei sa aiba posibilitatea sa intalneasca echipe mai slab cotate. Noi ne asteptam la adversari grei, e a doua oara in istoria clubului cand evoluam in Europa. Ne vom juca sansa indiferent de adversar, jucam sa castigam cu oricine vom pica, nu schimbam tactica in functie de echipa pe care o vom intalni", a declarat Marius Croitoru la Digi Sport.

Chindris este singurul jucator care va pleca momentan de la Botosani. Croitoru nu se poate opune transferurilor.

"Din cate am discutat cu domnul Iftime, doar Chindris va pleca 100%. Cautam sa aducem alt fundas central. Nu ma pot opune transferurilor jucatorilor, Botosaniul traieste si din vanzarile de fotbalisti. Deocamdata nu mai vindem pe nimeni pentru ca prioritatea este Europa League".