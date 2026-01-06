Erik ten Hag a semnat oficial cu FC Twente, clubul la care și-a început cariera, dar într-un rol nou.



Olandezul în vârstă de 55 de ani a semnat un contract valabil până în vara lui 2028 și va deveni director tehnic al formației din Enschede începând cu sezonul 2026–2027.

Până atunci, de la 1 februarie, Ten Hag va începe deja să lucreze în structura sportivă a clubului.



Gata, Erik ten Hag a semnat: „Sentiment special”

Ten Hag îl va înlocui pe Jan Streuer, actualul director tehnic, care a anunțat că se va retrage la finalul acestui sezon.



„Este un sentiment foarte frumos și special să mă întorc la FC Twente. Am venit aici ca suporter încă de mic, iar aici au început atât cariera mea de jucător, cât și cea de antrenor. Cu experiența acumulată în dezvoltarea tinerilor, construcția echipelor și cultura performanței, vreau să contribui la consolidarea bazei tehnice a clubului”, a declarat Ten Hag pentru site-ul oficial al lui Twente.



Fostul tehnician al lui Ajax a câștigat trei titluri în Olanda, Cupa și Supercupa, iar la Manchester United a cucerit FA Cup și a fost desemnat de trei ori Managerul Lunii. Ca jucător, Ten Hag a evoluat în trei rânduri pentru Twente și a câștigat Cupa Olandei în 2001, în calitate de căpitan.

