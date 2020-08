Inlocuitor-surpriza pentru Chindris la Botosani! Pe cine a adus Croitoru

Botosaniul s-a miscat rapid dupa vanzarea lui Chindris.

Clubul l-a adus din B, de la Metaloglobus, pe Florin Plamada (28 de ani). Fost jucator in nationala U21, Plamada a mai jucat la Botosani intre 2014 si 2018, perioada in care a adunat peste 50 de meciuri in Liga 1. Fundasul a mai trecut pe la Poli Iasi si Petrolul.



Botosaniul isi continua astfel poltiica de a semna doar fotbalisti liberi de contract sau pe sume infime de transfer.



Chindris (21 de ani) a fost vandut la Mouscron cu 700 000 de euro.