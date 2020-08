Mai ramane vreun jucator la Botosani?! Marius Croitoru, dispus sa isi vanda TOTI jucatorii: "Cine are oferte e liber sa plece!" 

Botosani s-a impus cu Gaz Metan Medias, 4-1.

Echipa lui Marius Croitoru si-a consolidat locul de cupele europene si s-a impus fara probleme cu ocupanta ultimului loc din clasament, Gaz Metan.

Antrenorul lui Botosani se pregateste de meciurile grele din preliminariile Europa League, cu toate ca risca sa isi piarda din jucatori. Croitoru s-a declarat dispus sa isi lase jucatorii sa plece daca au oferte bune, chiar daca asta ar insemna un dezechilibru pentru echipa sa.

"Cu acest meci am inchis un an sa zic bun, dar trebuie sa fim in garda, tot ceea ce am facut in acest an ne obliga, lumea o sa fie mai atenta la noi, acest lucru creste si prudenta.

E un inceput de drum bun, pot spune, un prim pas facut corect, frumos, ramane ca tot ce urmeaza sa ma ridic la nivelul asteptarilor. Cei care au avut incredere in mine, sper ca nu i-am dezamagit. Ii multumesc domnului Iftime ca a avut incredere in mine de la inceput.

Sunt oferte pentru toata lumea, pentru toti. Nu, nu sper sa ii pastrez, cine va avea oferte e liber sa plece. Am fost fotbalist, stiu ce inseamna drumul unui fotbalist, nu cautam sa ii blocam. Nu tin niciun fotbalist cu forta si eu am fost in locul lor, stiu ce inseamna sa aiba un moment bun in cariera si sa il opresti.

Urmeaza o mini-vacanta de 5-6 zile, credeti-ma ca abia o astept eu personal, va dati seama cum asteapta baietii", a spus Marius Croitoru la finalul meciului.