Echipa antrenată de Elias Charalambous va disputa un singur meci amical în Antalya, vineri, 9 ianuarie, contra lui Beșiktaș, partidă programată de la ora 16:00 a României.



După revenirea din cantonament, FCSB va relua competiția oficială pe 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș.



Campioana ultimelor două ediții se află abia pe locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte, la o distanță considerabilă față de primele poziții.



Adrian Ilie s-a convins: „O să câștige campionatul!”



Chiar și așa, înainte de reluarea campionatului intern, Adrian „Cobra” Ilie și-a ales favorita la titlu. Fostul mare atacant este convins că FCSB are forța să revină în lupta pentru primul loc, dacă va regăsi nivelul arătat în sezonul precedent.



„Dacă rămân la forma de anul trecut sau dacă o capătă din nou, o să câștige campionatul”, a spus Adrian Ilie pentru Sport.ro.



În acest moment, Universitatea Craiova conduce clasamentul, cu 40 de puncte, urmată de Rapid, cu 39. FC Botoșani și Dinamo ocupă locurile 3 și 4, cu câte 38 de puncte, în timp ce FC Argeș și Oțelul Galați completează top 6. La polul opus, CFR Cluj se află pe locul 11, cu 26 de puncte.

