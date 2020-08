BREAKING NEWS: Adversari INVIZIBILI pentru FCSB in turul 1 din Europa League! Usor si pentru Craiova, SOC pentru Botosani | LUNI, 13:00 LIVE VIDEO pe www.sport.ro

Tragerea la sorti a primului tur preliminar din Europa League e LIVE VIDEO pe www.sport.ro luni de la ora 13:00!

FCSB are o misiune facila la debutul in noul sezon european! Castigatoarea Cupei va da peste Shirak (Armenia), castigatoarea meciului din turul preliminar dintre Engordany (Andorra) si Zeta (Muntenegru) sau FC Sirens (Malta).

Craiova are si ea o misiune facila. Da peste una dintre Petrocub Hancesti (Moldova), Lokomotiv Tbilisi (Georgia), Sumgayit (Azerbaidjan) sau FC Noah (Armenia). Atat FCSB, cat si Craiova sunt capi de serie in primul tur preliminar al Europa League.



Botosaniul are misiune extrema in doua din 3 cazuri! Da peste una dintre Lech Poznan, Partizan sau Ordabasy Shymkent (Kazahstan). Moldovenii viseaza la un meci pe teren propriu cu Ordabasy pentru a-si creste sansele de a merge mai departe.



Toate meciurile din preliminariile Europa League au loc in mansa unica. Echipa gazda va fi determinata pe baza tragerii la sorti.

Echipele din Romania debuteaza in preliminariile Europa League pe 27 august. Tragerea la sorti pentru turul 2 e pe 31 august.

Pana la grupele Europa League, FCSB, Craiova si Botosani trebuie sa treaca 3 tururi preliminare + playoff-ul.