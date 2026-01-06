Cumpărat în vară de la FC Winterthur pentru 400.000 de euro, Baroan nu a reușit să impresioneze la Rapid. În 15 partide a marcat doar două goluri, ambele într-un meci cu FC Botoșani din august (2-1).



Antoine Baroan, în discuții cu cluburi din China și Belgia: "Dinamo nu ne-a contactat"

Pe lângă randamentul destul de modest, Baroan ar fi fost protagonistul unor acte de indisciplină care l-au determinat pe Costel Gâlcă să îl excludă din lot. Francezul nu a fost luat în cantonamentul giuleștenilor din Antalya, iar în această perioadă trebuie să își caute o nouă echipă.



De Baroan ar fi fost interesată Dinamo atât înaintea transferului la Rapid, cât și în prezent, având în vedere că Zeljko Kopic l-a antrenat pe francez la Botev Plovdiv. Totuși, Victor Angelescu spune că rivala din București nu a făcut vreun pas concret, iar Baroan are discuții cu cluburi din China și Belgia.



"Sunt discuții pentru Baroan. Știu că impresarul are mai multe discuții. Din ce știu, în China și în Belgia. În România, nu. Știu că Zeljko Kopic i-a fost antrenor, dar Dinamo nu ne-a contactat nici prin impresar", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.



Deși nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă, Rapid exclude să se despartă gratis de Antoine Baroan, având în vedere că în august a plătit 400.000 de euro pentru achiziționarea vârfului de atac care a mai jucat la Niort, Botev Plovdiv, FC Winterthur și Ludogorets.

