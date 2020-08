Noul decar al nationalei U21 este un jucator de la Botosani, dupa ce 11 jucatori au refuzat selectia lui Mutu!

Tricolorii U21 si-au ales numerele de pe tricouri pentru primul meci de dupa pauza fortata de coronavirus.

In perioada 4-6 august 2020, selectionerul reprezentativei Under 21 a Romaniei, Adrian Mutu, a decis organizarea unui stagiu de pregatire la Centrul National de Fotbal de la Buftea. Selectionati initial, Andrei Vlad, Olimpiu Morutan, Darius Olaru, Dennis Man, Florinel Coman, Adrian Petre (toti, FCSB), plus Alex Pascanu si Alex Matan (ambii, FC Voluntari), Constantin Dima (Astra Giurgiu), Jovan Markovici (Academica Clinceni) si Andrei Ratiu (ADO Den Haag) au declinat prezenta pentru acest cantonament de pregatire a importantelor meciuri cu Danemarca si Ucraina, din cauza problemelor de sanatate, a izolarii din cauza Covid-19 sau pentru ca au vrut sa isi prelungeasca vacanta. Jucatorii au efectuat mai multe antrenamente si au participat la mai multe jocuri scoala, iar astazi se va juca, de la ora 20.00, un meci amical contra Farului Constanta (Liga 2), la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia.

Tricolorii U21 si-au ales numerele de pe tricou pentru meciul cu divizionara secunda: 12. David Dutu (Turris Turnu Magurele), 23. Mihai Popa (FC Rapid 1923) - 2. Denis Harut (FC Botosani), 3. Raul Oprut (FC Hermannstadt), 5. Tudor Baluta (Brighton), 6. Virgil Ghita (FC Viitorul), 7. Claudiu Petrila (CFR Cluj), 8. Carlo Casap (FC Viitorul), 9. George Ganea (FC Viitorul), 10. George Cimpanu (FC Botosani), 13. Vladimir Screciu (CSU Craiova), 14. Marius Marin (AC Pisa), 15. Andrei Chindris (Mouscron), 17. Mihai Velisar (Gaz Metan Medias), 18. Denis Ciobotariu (CFR Cluj), 19. Catalin Itu (CFR Cluj), 20. Andrei Ciobanu (FC Viitorul), 21. Valentin Costache (CFR Cluj), 22. Alexandru Voda (FC Hermannstadt).

Numarul 10, purtat in mod normal de Olimpiu Morutan, a ajuns in mod surprinzator la George Cimpanu, mijlocasul central ofensiv de 19 ani al lui FC Botosani, dupa ce jucatori mai selectionati au preferat alte variante. Acesta este cotat la 250.000 de euro, a evoluat in 19 meciuri si a reusit 2 goluri in acest sezon, dar nu are nicio selectie la nationalele de juniori ale Romaniei si a fost in premiera chemat la lotul U21. Cimpanu a intrat in atentia mai multor formatii din primele doua ligi din Italia, Valeriu Iftime refuzand o oferta de cumparare de la Genoa, in ianuarie 2020.