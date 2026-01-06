Mitch Guthrie a câştigat etapa a 3-a a Raliului Dakar

El a fost urmat la 2 min.27 sec. de cehul Martin Prokop (Orlen Jipocar) şi la 5 min. 23 sec. de sud-africanul Guy Botterill (Toyota).

Pe locurile următoare s-au situat brazilianul Lucas Moraes, campionul mondial en titre, la 5 min. 46 sec., şi spanioloaica Cristina Gutierrez, la 5 min. 57 sec., ambii de la team-ul Dacia Sandriders, urmaţi de spaniolii Nani Roma şi Carlos Sainz, ambii de la Ford Racing, la 7 min. 20 sec. şi, respectiv, 7 min. 32 sec.

Francezul Sebastien Loeb (Dacia Sandriders), aflat la a zecea participare la Dakar, a terminat pe locul 25, la 25 min. 25 sec. de învingător şi ocupă locul 12 la general, la 16 min. 50 sec. de noul lider, americanul Mitch Guthrie.

Guthrie este urmat în clasamentul general la 26 sec. de Prokop şi la 1 min. 08 sec. de suedezul Mattias Ekstrom (Ford Racing).

Qatarianul Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), de cinci ori câştigător al Dakarului, nu a reuşit să-şi menţină poziţia de lider la general, clasându-se pe locul 19, la 22 min. 11 sec. în spatele liderului.

Miercuri, la clasa auto, are loc etapa a 4-a: AlUla - bivuac (526 km).

Agerpres

