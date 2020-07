Valeriu Iftime, derapaj rasist in direct la adresa unui jucator de la FC Botosani: "M-am uitat. Burca are piciorul pe tibia tiganului"

Finantatorul de la FC Botosani nu a fost deloc multumit de arbitraj, dupa ce echipa lui a pierdut in fata CFR-ului, cu 0-1.

El a declarat ca Andrei Burca l-a faultat pe Hamidou Keyta, jucator francez in varsta de 25 de ani. In momentul cand a vorbit despre acest fault, Iftime a folosit un limbaj cu tenta rasista si l-a numit pe Keyta "tigan".

"Faultul facut de Burca, marele fotbalist Burca, asupra lui Keyta, pe ala nu l-a vazut? Burca a facut fault acolo? La faza cu Keyta, da. M-am uitat. Burca are piciorul pe tibia tiganului, pardon, lui Keyta. Va rog sa va uitati! Burca are piciorul pe tibia lui Keyta. E pacat ca dezmembram fotbalul in halul asta", a declarat Valeriu Iftime pentru Digi Sport.

Iftime nu a fost atentionat de nimeni din emisiune pentru limbajul sau.

