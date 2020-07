"Am vazut ca secundul lor cu portarii a zis ca au facut ei un joc bun..." Aroganta lui Bilasco dupa ce a auzit discursul lui Croitoru! De ce a ras de antrenorul Botosaniului

Oficial la CFR, Marius Bilasco a vorbit despre situatia prin care a trecut echipa in ultimele 10 zile.

Bilasco foloseste cuvinte mari si spune ca jucatorii CFR-ului sunt "eroi" pentru sacrificiul lor. Bilasco l-a ironizat pe principalul de la Botosani, Marius Croitoru, antrenor fara licenta PRO.

"Jucatorii CFR-ului sunt niste eroi. Sacrificiul, modul exemplar in care au jucat dupa o saptamana in care nu s-au antrenat ii face sa fie astfel. As vrea sa-i felicit, aceasta victorie inseamna enorm. Au avut nevoie de incurajari, efortul a fost mare, un consum urias, asa ca am coborat in spatele bancii si eu, si Marian Copilu. Nu ne-am antrenat, asta e adevarul. Sa vii sa joci cu o echipa care a avut ritm, care s-a antrenat... E o victorie uriasa, obtinuta in conditii extreme. Ne obliga la mai mult. Avem speranta ca noi trebuie sa luptam pana la final si sa castigam acest campionat pe teren.

Trebuie sa gasim energie unde nu credea nimeni ca poate sa fie. Jucatorii s-au gandit si la cei care n-au putut sa fie prezenti in aceasta seara pe teren si pe banca. E o victorie incontestabila. Am auzit ca antrenorul secund cu portarii de la Botosani ca echipa lui a facut un joc bun. Mi s-a parut invers, au fost putine momente in care am avut probleme. A fost si hent, si fault in aceeasi faza la penalty. Nu inteleg de punde pot sa vina asemenea comentarii", a spus Bilasco la Digisport.