8 jucatori noi la antrenamentele lui FCSB! Cum s-a ales Gigi Becali cu inca 5 fotbalisti dupa transferurile lui Bus, Buziuc si Briceag

Jucatorii de la FCSB si-au incheiat scurta vacanta vineri, cand au revenit la baza de la Berceni.

Staff-ul tehnic a inceput deja pregatirea noului sezon, iar Petrea si Neubert au 8 jucatori noi in lot.

Pe langa cei 3 ale caror transferuri au fost anuntate in aceasta vara, la FCSB au revenit fotbalisti care au fost imprumutati in sezonul precedent si care acum s-au prezentat la antrenamentele ros-albastrilor.

Potrivit Antena Sport, printre cei 5 jucatori care au revenit la FCSB se numara Robert Ion si Ovidiu Horsia.

Gigi Becali ar putea alege sa-i pastreze pe toti in conditiile in care nu-si doreste sa investeasca multi bani in transferuri in aceasta vara, el preferand sa aduca jucatori pe sume cat mai mici.

Ei sunt cei 8 fotbalisti care s-au alaturat lotului ros-albastrilor in aceasta vara:

Sorin Serban (20 de ani) - fundas stanga, cotat la 250.000 de euro.

Marius Briceag (28 de ani) - fundas stanga / dreapta, cotat la 150.000 de euro.

Robert Ion (19 ani) - mijlocas ofensiv, cotat la 250.000 de euro.

Ovidiu Horsia (19 ani) - mijlocas dreapta / centru, cotat la 550.000 de euro.

Gabriel Simion (22 de ani) - mijlocas, cotat la 850.000 de euro.

Adrian Sut (21 de ani) - mijlocas central, cotat la 600.000 de euro.

Alexandru Buziuc (26 de ani) - atacant, cotat la 450.000 de euro.

Sergiu Bus (27 de ani) - atacant, cotat la 800.000 de euro.