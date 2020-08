Alt antrenor, aceleasi REPLICI! Explicatia lui Petrea dupa schimbarea lui Bus la pauza. Ce spune despre jocul echipei 

FCSB s-a impus cu Astra Giurgiu in primul meci al noului sezon din Liga 1, 3-0.

Ros-albastrii au invins la scor de neprezentare, insa jocul echpei din a doua repriza nu l-a incantat pe Toni Petrea, care a facut 3 schimbari la pauza.

Sergiu Bus, noul atacant al ros-albastrilor a iesit dupa 45 de minute sterse, iar in momentul in care antrenorul a fost intrebat de schimbare, raspunsul a fost acelasi pe care si Bogdan Vintila il oferea.

"Am inceput cu dreptul, victorie importanta pe un teren unde se castiga destul de greu puncte, nu a

Jocul m-a multumit in prima parte, in a doua am avut ceva probleme, o sa le analizam si vedem ce schimbam.

Fizic, eu zic ca stam bine, in conditiile actuale, la cat ne-am antrenat.

E greu de spus acum, nu vreau sa vorbesc de jucatori, in general nu imi place sa vorbesc dupa meci despre evolutiile lor. Sper ca in continuare sa ne ajute.

Asa am considerat eu in cazul lui Bus.

Vedeti ca avem un protocol, avem 3 momente in care putem face schimbari, pauza este un prilej bun de a modifica ceva.

Trebuie sa ne recuperam, va fi un meci dificil in conditiile in care se joaca in unica mansa.

Eu am zis ca in actualele conditii avem nevoie de un lot cat mai numeros, ca sa putem avea conditii in situatiile neprevazute", a spus Toni Petrea la finalul meciului.