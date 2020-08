Schimbat la pauza, Bus nu se teme de criticile lui Becali! Ce a spus atacantul la finalul meciului

Sergiu Bus a jucat doar o singura repreza in aceasta seara contra Astrei.

Sergiu Bus a inceput meciul in "primul 11" contra Astrei, insa a fost schimbat la pauza. Atacantul adus de la Gaz Metan Medias considera ca este pregatit pentru a face fata la FCSB si nu se teme de criticile lui Gigi Becali. Cat despre adversarul din turul I Europa League, Bus a declarat ca nu stie foarte multe detalii:

"Cred ca mi-am facut treaba, important e ca am castigat. Colegii au inscris si am luat cele 3 puncte.

Domnul antrenor stie mai bine. A simtit mai bine cu Buziuc. Ma repet, bine ca am castigat.

Asa cum am spus si inainte, eu mi-am asumat sa vin aici. Stiu ca este o presiune in plus. Este cel mai mare club din Romania. Vrem victoria oriunde!

Sincer sa fiu cred ca patronul este multumit de rezultat si de noii jucatori care au venit aici. Cred ca vom forma o familie frumoasa.



Normal ca am facut unele greseli in aceasta seara, dar sunt sigur ca la antrenamente vom indrepta greselile.

Va fi doar o singura mansa, este cu dus si intors aici. Din ce am inteles, Shirak a terminat pe locul 4 in Albania sau ceva de genul. Imi pare rau ca nu stiu, dar ne vom concentra 100% pentru meci. Nu am cautat prea multe despre ei", a declarat Sergiu Bus la finalul partidei.