Sa vina o echipa cat mai slaba! Ce dorinta si-a pus Tanase dupa 3-0 cu Shirak si cum comenteaza convocarea-surpriza a lui Bus la nationala

Tanase vrea cu orice pret calificarea in grupele Europa League.

Capitanul FCSB asteapta un adversar slab cotat in turul 2 preliminar al Europa League. Tanase a vorbit dupa 3-0 cu Shirak si despre convocarea lui Sergiu Bus la nationala, dar si despre meciul pe care FCSB 'trebuie' sa-l castige cu Viitorul, in campionat.

"A fost un meci destul de greu, am inceput jocul mai slab ca in meciul trecut. Suntem bucurosi ca am trecut in turul urmator. E o echipa destul de buna, agresiva, chiar m-au surprins in seara asta. Nu stiu cum cine vreau sa picam in turul 2, cu o echipa mai slab cotata, normal. E doar inceputul pentru noi, ramane de vazut cum suntem fata de anul trecut. Cred ca putem ajunge in grupe, mai ales ca se joaca o singura mansa.

Acum suntem obligati la 3 puncte cu Viitorul. Nici nu stiam ca au venit convocarile. Asta e, daca n-am fost convocat... este problema antrenorului, el raspunde de rezultate. Nu e surpriza ca a fost chemat Bus, a facut un sezon foarte bun si in aceste doua meciuri nu s-a miscat rau, merita sa fie convocat", a spus Tanase la Look TV.