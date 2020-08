BREAKING NEWS | Bartomeu i-a spus pe cei 7 jucatori NETRANSFERABILI de la Barcelona! Suarez, Busquets sau Pique POT PLECA oricand! Surpriza uriasa: cine NU va fi vandut

Intr-o intalnire cu reprezentantii El Mundo Deportivo, Sport si L'Esportiu in studiourile BARCA TV Bartomeu a facut anunturi importante pentru viitorul Barcelonei.

Presedintele catalan spune ca vor exista alegeri anticipate in martie. Dupa inlaturarea secretarului tehnic Eric Abidal si a antrenorului Setien, Barca pregateste lovituri si pe piata transferurilor. Ronald Koeman a fost numit antrenor in aceasta seara.

"Messi e pilonul sau de baza", spune Bartomeu, care anunta un refuz categoric de a negocia pentru plecarea "Balonului de Aur".

Pe lista netransferabililor mai sunt alte 6 nume: Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Dembele si Griezmann. Surprinde prezenta lui Semedo in grupul celor 6 fotbalisti de neatins, dupa un sezon cu putine realizari. In schimb, au lipsit referirile la Pique, Busquets, Sergi Roberto, Luis Suarez sau Jordi Alba, fotbalisti esentiali pentru Barcelona in ultimii ani.

Arturo Vidal, Rakitic sau Umtiti pot fi primii 3 jucatori care se despart de Barca in perioada urmatoare. Rakitic e dorit insistent de Sevilla, in timp ce Vidal si Umtiti vor fi si ei lansati in piata.