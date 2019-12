Mihai Stoica crede ca CFR se poate califica: 5 motive pentru care clujenii o pot elimina pe Sevilla! MM nu s-a putut abtine: ironia strecurata la final

CFR Cluj va juca impotriva Sevillei in 16-imile Europa League.



Ardelenii au avut un adversar cum nu se poate mai dificil. Sevilla este experta Europa League cu nu mai putin de 5 trofee castigate, un adevarat record in Europa.

Mihai Stoica, fost manager al Unirii Urziceni pe vremea cand Dan Petrescu juca in Europa League cu micuta formatie ialomiteana, este de parere ca CFR o poate elimina pe Sevilla, iar ardelenii au de partea lor cateva argumente solide. Unul dintre ele ar fi chiar antrenorul, apoi ar fi spiritul de lupta de care jucatorii lui Petrescu au dat dovada in aceasta campanie europeana.

Stoica nu s-a putut abtine sa nu strecoare si o mica ironie la final.

1. Sevilla nu mai ce a fost, iar cand era top, Petrescu a batut-o in UCL cu – the team with no budget – Urziceni (jucatori cu salarii sub un sfert din ce au cei de la CFR azi), iar UEL nu e UCL

2. In acest an, Sevilla a esuat lamentabil in prelungiri contra Slaviei, Slavia pe care CFR a fost la 2 pasi s-o elimine in PO UCL (penalty ratat Omrani in tur si ocazie monumentala Rondon la 0-0 in retur); cat ghinion sa mai aiba si feroviarii in actuala editie a cupelor europene?

3. Rezumatul meciului Steaua – Valencia e inca disponibil (www.youtube.com). Ajax sunt olandezi, nu e relevant.

4. Un 0-0 acasa poate fi rezultat de calificare. Te duci mai departe si cu 1-1 in deplasare, nu neaparat 3-0 ca noi cu Betis. La Sevilla.

5. Va fi greu pentru andaluzi sa reziste vacarmului din Gruia. Repetitie generala azi in meciul pentru locul 1 cu Astra. Intrare extrem de libera", a scris Mihai Stoica pe contul sau de Facebook.