"Nu au stadion, nu au antrenor si nici 3 jucatori de baza!" Mlada NU se teme de FCSB: "Planetele nu se puteau alinia mai bine pentru Mlada!" Ce scrie presa din Cehia

FCSB-Mlada este in aceasta seara de la ora 21:30, in direct la PRO TV.

Presa din Cehia cunoaste situatia de la FCSB si cred ca pleaca usor favoriti in meciul de la Giurgiu, meci considerat pe teren propriu pentru ros-albastri.

"Probabil ca planetele nu puteau alinia mai bine pentru fotbalistii de la Mlada Boleslav. Rivala ei din Romania, din turul 3 preliminar al Europa League, nu are stadion, antrenor si trei jucatori din echipa de baza. Fosta Steaua, care a fost redenumita de controversatul miliardar Gigi Becali, s-a aflat intr-o situatie fierbinte in zilele recente. Dupa o serie de infrangeri si un start esuat de campionat, antrenorul Bogdan Andone a plecat de la echipa. Dupa infrangerea cu Alashkert, 2-3 din turul 2 al Europa League, acesta a demisionat. Stia ca Becali, care ordona la echipa, l-ar fi aruncat oricum", scriu cei de la sport.cz

Jan Seda: "Avem un mic avantaj"



Jucatorul celor de la Mlada conisdera ca cehii au un mic avantaj in partida cu FCSB, dar spune ca atmosfera pe stadion poate fi una care sa ii impinga pe ros-albastrii spre victorie.

"FCSB nu se afla intr-o pozitie ideala, ceea ce reprezinta un mic avantaj pentru noi. Stim ca adversarii nostrii nu au antrenor si le lipsesc trei jucatori din echipa ideala. De asemenea stadionul din Giurgiu are o capacitate de doar 8500 de locuri, dar fanii romani pot realiza o atmosfera potrivita chiar si intr-o asemenea arena", a spus portarul celor de la Mlada, Jan Seda pentru presa din Cehia.

Jozef Weber:"Steaua e favorita la calificare"



Antrenorul celor de la Mlada e de parere ca FCSB e favorita la calificare si a facut o comparatie intre vicecampioana Romaniei si doua dintre cele mai mari echipe din Cehia, Sparta Praga si Slavia Praga.

"In ciuda problemelor, adversarii raman favoriti la calficare. Steaua este precum Sparta Praga sau Slavia in Cehia. Joaca constant in cupele europene si au o echipa plina de romani, lucru care impune respect. Chiar si asa, nu ne temem", a spus si antrenorul celor de la Mlada, Jozef Weber.