CFR-ul lui Petrescu l-a incantat pe Becali, dar patronul FCSB e sincer: "Felicitari, au jucat fotbal! Dar sunt invidios si nu vreau sa se califice"

CFR Cluj a remizat cu Celtic Glasgow, scor 1-1, in prima mansa din turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

CFR Cluj, campioana Romaniei, a remizat cu scotienii de la Celtic in prima mansa a turului 3 preliminar al UEFA Champions League. Echipa lui Dan Petrescu a facut 1-1 cu cea mai buna echipa a Scotiei. Ardelenii pastreaza sanse la calificarea in Play Off, dar vor trebui sa faca un meci foarte bun la Glasgow, fiind obligati sa marcheze cel putin un gol.

Gigi Becali: "Felicitari CFR-ului pentru joc, dar sunt invidios si nu vreau sa se califice"

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca a fost impresionat de echipa lui Dan Petrescu. El afirma ca este, insa, invidios si nu vrea ca formatia campioana sa se califice mai departe!

"Nu ati vazut CFR-ul aseara? Felicitari, nu ma asteptam sa joace asa. Au jucat fotbal, au jucat de la egal la egal cu Celtic. Eu nu cred ca se califica acolo, in deplasare, desi ar fi bine pentru fotbalul romanesc. Ar fi bine si pentru mine...



Uite, eu am avut invidie, am fost rau, nu pot sa stapanesc invidia asta...

Daca ne scoate Mlada, tot Clujul, in frunte cu Petrescu, se imbata. Sunt fatarnici, nu tin cu FCSB. Eu recunosc, sunt invidios si nu pot sa tin cu ei, chiar daca m-ar ajuta si pe mine, pentru ca ar contribui la coeficient.

Totusi, jos palaria pentru ce au jucat aseara!

Celtic joaca frumos, paseaza, dar nu sunt periculosi in atac, nu au marcatori", a spus Gigi Becali la PRO X.