EXCLUSIV | Gigi Becali isi asuma si rolul lui MM Stoica la FCSB: "O sa ma duc eu la echipa, gata! Vreau sa fim Ajax!"

FCSB - Mlada Boleslav e diseara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro!

FCSB o va intalni in aceasta seara de la ora 21:30 in direct la Pro Tv pe Mlada Boleslav in mansa tur din turul 3 preliminar Europa League, iar patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre plecarea lui MM de la echipa si a laudat cativa jucatori.

"Mihai, era mai mult prietenul meu, nu neapartat un general de razboi si fiind prieten cu mine, am incredere in el, imi spunea lucrurile exact cum se prezinta la echipa. Acum ce sa fac, ma duc eu sa fac eu munca lui, ma duc eu la echipa si ma duc sa le spun ce trebuie sa le spun. Asta e echipa care va fi, FCSB va fi Ajax la anul, va fi Ajaxul Europei", a declarat Becali la PRO X.

Becali: "Coman, Vina si Tanase sunt distrugatori"

Gigi Becali a declarat ca pentru returul cu Mlada ar putea reveni Roman, Gnohere si Pintilii si i-a laudat pe Coman, Tanase si Vina.

"O sa revina si Roman si Gnohere si cred ca si Pintilii ar putea sa joace 15-20 de minute in returul cu Mlada. Sper sa castigam cu 2-0, 3-0 ca sa fim sigur de calificare, asta imi doresc eu pentru meciul din seara asta. Avem jucatori mari, Coman, Tanase, Vina, sunt jucatori letali. Nu poti sa joci impotriva lor, te distrug. L-am intrebat pe Vina, cum poate sa joace de 5 ori mai bine decat o facea la Viitorul si altii deja nu mai pot sa joace? Mi-a zis ca se bucura de fotbal. Am sa ma duc la echipa si am sa le spun tuturor,'bucurati-va de fotbal", a mai declarat Becali.