EXCLUSIV | "O sa joace titular diseara, ca e experimentat!" Becali a dezvaluit ce fotbalist nou-venit la FCSB devine punct fix in meciurile europene

FCSB - Mlada Boleslav e diseara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro!

FCSB incearca un reset dupa 3 infrangeri consecutive si cauta o calificare in Play Off-ul UEFA Europa League. Vicecampioana Romaniei se bate diseara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV, cu echipa ceha Mlada Boleslav. Inaintea partidei, Gigi Becali s-a dat de gol si a dezvaluit cine va juca in flancul stang al FCSB-ului. Patronul echipei ros-albastre spune ca fundasul grec Aristidis Soiledis, sosit de la Botosani, are toate sansele sa devina punct fix in meciurile europene, el avand avantajul experientei in fata lui Pantiru.

Gigi Becali: "Soiledis o sa fie titular, ca e experimentat! Pantiru inca trebuie sa mai creasca"

"Cu siguranta cei nou veniti vor fi titulari. Soiledis o sa joace in stanga. E mai experimentat, are o varsta mai inaintata. Parerea mea e ca Pantiru e mai valoros, dar e mai tanar si trebuie sa capete ceva experienta", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.