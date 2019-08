EUROPA LEAGUE: FCSB, un lot de aproape 3 ori mai scump decat Mlada. Craiova, putin mai mult de jumatate din AEK Atena

FCSB - Mlada e in aceasta seara de la ora 21:30, in direct la PRO TV.

Vicempioana Romaniei, FCSB, va intalni pe Mlada Boleslav, locul 7 in ultimul sezon in campionatul Cehiei si castigatoare al play-off-ului pentru calificarea in Europa League. Diferentele dintre valorile de piata ale jucatorilor celor doua echipe sunt destul de mari. Daca echipa lui Gigi Becali este estimata la 34,33 milioane euro, lotul cehilor este considerat de aproape 3 ori mai ieftin (12,95 milioane euro), departe de puterile campionatului din Cehia, Sparta Praga (40,70 milioane euro), Slavia Praga (40,60 milioane euro) si Viktoria Plzen (34,80 milioane euro).



In celalalt meci jucat de o echipa romaneasca, astazi, in preliminariile Europa League, Craiova este dezvantajata net la acest capitol. Daca lotul ocupantei locul al treilea in editia trecuta a Ligii 1 este pretuit la 23,95 milioane euro, cel al adversarei, AEK Atena, care a incheiat editia trecuta de campionat in Grecia tot pe pozitia a treia, este evaluat la 42,6 milioane euro, mai putin decat Olympiakos Pireu (82,50 milioane euro) si PAOK Salonic (71,45 milioane euro), dar mai mult decat Panathinaikos Atena (19,95 milioane euro) si Aris Salonic (15,70 milioane euro).





VALOARE TOTALA LOT FCSB – 34,33 milioane euro

Cele mai mari 3 cote de piata: Dennis Man – 5,5 milioane euro / Florinel Coman 3,5 milioane euro / Florin Tanase – 3 milioane euro



VALOARE TOTALA LOT MLADA BOLESLAV – 12,95 milioane euro

Cele mai mari 3 cote de piata: Nikolai Komlicenko – 3,5 milioane euro / Daniel Pudil - 750.000 euro / Lukas Budinsky - 750.000 euro





VALOARE TOTALA LOT CS “U” CRAIOVA – 23,95 milioane euro

Cele mai mari 3 cote de piata: Alexandru Cicaldau – 4 milioane euro / Nicusor Bancu – 2,5 milioane euro / Elvir Koljici – 2 milioane euro



VALOARE TOTALA LOT AEK ATENA – 42.600.000 euro

Cele mai mari 3 cote de piata: Marko Livaja si Petros Mantalos – 4 milioane euro / Nelson Oliveira si Konstantinos Galanopoulos – 3,5 milioane euro / Nenad Krsticici, Daniele Verde si Vasilios Barkas - 2,5 milioane euro