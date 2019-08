EXCLUSIV: "FCSB are antrenor! Zic de Becali ca nu are respect, dar ei vorbesc toata ziua!" Ce sanse are Andronache sa ramana principal la FCSB

Gigi Becali spune ca Vergil Andronache poate ramane antrenor principal la FCSB daca va califica echipa din dubla cu Mlada Boleslav. Meciul tur e diseara, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV si LIVE TEXT pe www.sport.ro

FCSB are in fata o dubla impotriva cehilor de la Mlada Boleslav, deosebit de importanta pentru viitorul echipei ros-albastre. In urma cu o saptamana, vicecampioana a ramas fara antrenor, dupa ce Bogdan Andone si-a prezentat demisia la finalul meciului cu Alashkert, pierdut cu 2-3. "Nu pot sa raspund pentru niste decizii care nu imi apartin", a motivat Andone.

Locul lui Bogdan Andone pe banca a fost luat de Vergil Andronache, secund pana acum. Gigi Becali, patronul echipei, spune ca Andronache isi poate pastra pozitia de principal daca reuseste sa treaca de Mlada Boleslav.

Becali: "Spun unii ca nu respect antrenorii! Dar ei de ce nu il respecta pe Andronache?!"

"Eu am tinut legatura cu fiecare antrenor, cum poate sa spuna cineva ca nu le-am respectat demnitatea. Pai uite, eu am vorbit cu Teja pentru Pantiru si i-am cerut parerea. Daca nu il respectam, mai vorbea cu mine?



Antrenorul e angajat si are o meserie. El cand vine la mine, stie unde vine. Eu si pe Andone il respect, e un om de calitate, dar el a gresit cand a spus ca nu vrea sa raspunda pentru ce fac altii. El a fost pe banca cu Dica si cu Teja, trebuia sa spuna de la inceput ca nu accepta. El a vazut ca nu ii ies lucrurile si a fugit gasind scuza asta. El stia cum e Becali.

Sa-l respectam, ca are un meci astazi! Uite, jurnalistii spun despre mine ca nu respect antrenorul, dar ei vorbesc toata ziua de plecarea lui Andronache. Ma, daca el califica echipa? De ce nu il respecta, ca are si el un certificat de antrenor luat pe munca lui!", a spus Gigi Becali la PRO X.