"Mourinho se plimba si castiga trofee peste tot!" Unde s-ar putea juca meciul cu Tottenham daca FC Botosani ajunge in turul 3 preliminar al Europa League

Marius Croitoru a comentat la Pro X posibilul duel cu Tottenham din turul 3 preliminar al Europa League.

Antrenorul lui FC Botosani este de parere ca meciul care precede duelul cu Jose Mourinho este unul dificil, Shkendija fiind o echipa cu mai multa experienta.

"Pana la meciul cu Tottenham, ne mai asteapta un meci teribil de greu in aceeasi competitie, cu echipa din Macedonia. Nu este o echipa usoara, este o echipa care a fost campioana cativa ani la rand in ultimele sezoane, o echipa cu experienta, care e cu mult peste noi. Dar acest lucru nu ma impiedica sa o tratez cum i-am tratat pe toti pana acum.



Mergem la victorie, doar ca sunt meciuri speciale, se joaca intr-o singura mansa si, orice strategie ai avea, trebuie sa joci totul sau nimic. Trebuie sa iei in calcul absolut orice. Ne intereseaza calificarea. Indiferent cum, important este sa ne calificam, dupa vom vedea ce va urma.

Daca stam bine sa ne gandim, de cand a aparut, (n.r. Jose Mourinho) se cam plimba si castiga trofee in fiecare tara pe unde se duce. Noi vorbim ca si cum Botosaniul va trece de meciul cu macedonenii, dar nu va fi usor.



Daca am reusi, ar fi pentru noi toti ceva extraordinar pentru ca nu este un meci amical, ci unul dintr-o cupa europeana. Ar fi o confirmare a valorii pe care Botosaniul o are in momentul acesta. Ar fi ceva extraordinar pentru mine, dar pana la meciul cu Tottenham mai avem un hop", a declarat Marius Croitoru la Ora exacta in sport.

El a punctat si ca si-ar dori ca, in cazul unei calificari, partida cu Tottenham sa se joace la Bucuresti sau la Cluj daca terenul din Botosani nu va putea gazdui meciul din turul 3 preliminar al Europa League.