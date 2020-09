FC Botosani isi poate pierde omul de gol inaintea posibilului duel cu Tottenham! Marius Croitoru confirma: "Are oferte din Italia si Anglia!"

Marius Croitoru a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Antrenorul moldovenilor sustine Dugandzic are oferte din Italia si din Liga 2 din Anglia. Chiar daca nu doreste sa il piarda, el va fi nevoit sa il cedeze pe atacantul croat pentru a obtine bani pentru club.

"Nu ne va fi usor in Liga 1. Daca echipa va avea evolutii bune, probabil ca ne vor mai pleca jucatori. Am vorbit cu Marko (n.r. Dugandzic) si mi-a spus ca are oferte. Va fi dificil pentru mine si pentru echipa daca va pleca, este omul nostru de gol.

Dar trebuie sa ii dau drumul pentru ca acopera o buna parte din bugetul nostru. As avea posibilitatea de a gasi solutii, dar imi va fi greu. Deja avem un stil de joc, baietii se cunosc foarte bine, isi stiu calitatile, dar nu ma dau batut. Vom progresa impreuna.

In Liga 1 sub nicio forma nu va ajunge, din strainatate are Marko oferte, una din Italia si una din liga a 2-a din Anglia.

Din cate stiu eu, suma de transfer este in jurul a 1 milion de euro", a declarat Marius Croitoru pentru PRO X.

De asemenea, pe langa Dugandzic, Croitoru a spus ca este posbil sa mai plece de la Botosani inca 3 jucatori importanti: Chindris, Ofosu si Harut.

"E posibil sa plece si Chindris, si Ofosu, si Harut, de-aceea e greu sa spun acum ca vom fi mai buni decat anul trecut. Trebuie sa tin cont de realitatea din teren. In cazul in care vor pleca jucatori importanti, ne va fi foarte greu", a declarat antrenorul moldovenilor.

