CFR Cluj isi afla adversara din turul 3 al Europa League! Tragerea la sorti va fi LIVE VIDEO pe WWW.SPORT.RO, de la 14:00! Ce echipe poate infrunta Dan Petrescu: un nou duel cu Floriana?

Tragerea la sorti a turului 3 preliminar din Europa League va fi LIVE VIDEO, de la 14:00. UEFA a stabilit deja posibilele dueluri pentru campioana Romaniei.

Tragerea la sorti incepe la ora 14:00 si va fi LIVE VIDEO pe WWW.SPORT.RO.

CFR Cluj a fost eliminata din turul 2 al Champions League de Dinamo Zagreb, scor 2-2 (5-6, dupa loviturile de departajare) si a fost trimisa in turul 3 preliminar al Europa League.

Campioana Romaniei va fi cap de serie si va avea sansa de a primi un adversar mai accesibil.

UEFA a imparitit deja echipele in mai multe grupe, iar CFR Cluj se va duela cu o invingatoare din partidele:

1. Connah's Quay Nomads (Tara Galilor) - Dinamo Tibilisi (Georgia)

2. Djugarden (Suedia) - Europa (Gibraltar)

3. Linfield (Irlanda de Nord) - Floriana (Malta)

4. Flora Tallinn (Estonia) - Reykjavik (Islanda)

Dan Petrescu se poate intalni din nou cu Floriana, pe care a eliminat-o in primul tur al Champions League. Clujenii au jucat in deplasare atunci, in Malta, unde reuseau sa se impuna cu 2-0. Cestor (53') si Golofca (90+6) marcau golurile victoriei.