Reactia lui Valeriu Iftime dupa ce a aflat ca il poate primi pe Jose Mourinho la Botosani: "E clar ca nu mi-as fi dorit Tottenham"

FC Botosani ar putea sa joace in turul 3 preliminar Europa League cu Tottenham.

Moldovenii vor juca in turul 2 preliminar cu Shkendija, iar daca vor castiga au sansa de a juca impotriva clubului lodonez. Fosta finalista din Champions League se va infrunta cu Lokomotiv Plovdiv.

"Mai intai eu nu as vrea sa spun <<hop>> cand eu nu sunt acolo. Eu nu pot sa joc cu Tottenham pana nu o sa inving echipa din Macedonia. Deja imi e si frica sa vorbesc despre pasul doi cand nu am facut pasul unu. Dar sigur, momentul poate fi extraordinar. Avem o oportunitate extraordinara de a ajunge intr-un asemenea meci. E clar ca nu mi-as fi dorit Tottenham, dar pana la urma daca vrei sa intri la masa celor mari, trebuie sa incerci. Cand ma gandesc la Tottenham, la cat fotbal stiu eu, dupa aia imi e frica sa ma mai duc la stadion. Dar cred ca va fi un meci senzational pentru noi, un test foarte bun pentru jucatori. Nu ma gandesc in niciun caz ca acest meci este din start pierdut daca l-am juca, desigur", a fost reactia lui Valeriu Iftime pentru TelekomSport.

Meciul din turul 2 preliminar contra lui Shkëndija este programat pe 17 septembrie. Partida din turul 3 este programata pe 25 septembrie.

CFR va merge in deplasare la invingatoarea dintre Djugarden (Suedia) si Europa (Gibraltar)

FCSB va juca impotriva invingatoarei dintre Riteriai si Slovan Liberec! Ros-albastrii vor evolua pe teren propriu daca o elimina pe Backa Topola.

Tweet Tottenham botosani iftime Citeste si: