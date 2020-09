Calatorie 'infernala' in Europa League pentru Tottenham! Ce spune presa din Anglia despre Botosani

In cazul in care trece de KF Shkendija, Botosani o va intalni mai mult ca sigur pe finalista Champions League din 2019, Tottenham Hotspur.

Daca pentru echipa din Botosani ar fi o experienta unica, presa din Anglia nu priveste cu ochi buni aceasta intalnire. Tottenham are un inceput de foc in Premier League, intalnind Everton ca mai apoi sa mearga aproximativ 2,700km pana la Plovdiv, la 3 zile distanta venind meciul de pe terenul celor de la Southampton. Partida cu Botosani ar insemna o noua deplasare lunga pentru echipa lui Mourinho.

Fanii englezilor nu isi fac griji in privinta calificarii echipei lor in grupe, insa isi readuc aminte de rivala din oras, West Ham United, care a fost invinsa in doua randuri de Astra Giurgiu.

Daily Mail scrie de asemenea ca "FC Botosani evolueaza in prima liga din Romania insa nu a castigat niciodata vreun titlu, de regula termina la mijlocul clasamentului. Au promovat in prima divizie in 2012/2013, pana in sezonul 2003/2004 fiind in liga a treia".



Jose Mourinho a fost o singura data in Romania din postura de antrenor al lui Chelsea, castigand categoric cu 4-0 impotriva FCSB-ului, in grupele Ligii Campionilor.



TOTTENHAM CONTRA ECHIPELOR ROMANESTI:

1971-1972 / Cupa UEFA / Rapid Bucuresti / turul 3 / 3-0, 2-0

1971-1972 / Cupa UEFA / UTA Arad / sferturi de finala / 1-1, 2-0

2006-2007 / Cupa UEFA / Dinamo Bucuresti / grupa / 3-1