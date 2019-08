MLADA - FCSB, joi, ora 20:00, la ProTV | Lucescu a vorbit pentru prima data despre vizita in vestiarul FCSB: "Am stat doua minute!" Ce spune despre o eventuala venire la echipa lui Becali

Mlada - FCSB, joi, ora 20:00, la ProTV!



Mircea Lucescu a vorbit pentru prima data despre momentul din urma cu o saptamana cand a intrat in vestiarul celor de la FCSB.

Gestul lui Mircea Lucescu a starnit numeroase reactii si scenarii, insa "Il Luce" sustine ca nu a facut altceva decat sa le transmita un mesaj de incurajare inaintea partidei tur cu Mlada. Lucescu spune ca nu se pune problema sa vina la FCSB ca antrenor, investitor sau sub orice alta titulatura.

"N-am scris nimic, aveam in mana foaia cu numele jucatorilor, pe care nu-i cunosc. In cabina, am stat doua minute. I-am incurajat pe baieti, le-am spus ca trebuie sa creada in calitatile si in sansele lor. Dupa care am dat mana cu antrenorul si i-am urat bafta, atat. Restul au fost speculatii. Privind zvonul ca m-ar interesa FCSB sub vreo forma, sa lucrez acolo sau sa bag bani, el nu-i decat o minciuna. O inventie", a declarat Mircea Lucescu pentru GazetaSporturilor.