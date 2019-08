MLADA BOLESLAV - FCSB: Unde gasesti LIVESTREAM online gratuit si cine transmite meciul la TV

FCSB intalneste Mlada Boleslav in returul turului 3 preliminar Europa League, joi, ora 20:00. In tur a fost 0-0.

FCSB trece printr-o criza fara precedent, dupa a treia infrangere la rand in Liga 1 si fara antrenor de doua saptamani. Cu toate astea, echipa antrenata de Vergil Andronache a obtinut un 0-0 in meciul tur cu Mlada Boleslav desfasurat la Pitesti, iar acum merge in Cehia sa inscrie si sa se califice.

In echipa ros-albastrilor vor reveni jucatorii de baza, menajati in partida de campionat cu Voluntari, pierduta cu 1-3.

Meciul dintre Mlada Boleslav si FCSB e joi, de la ora 20:00, in direct la PROTV. Meciul e disponibil livestream gratuit pe www.protvplus.ro.



FCSB, MIZA URIASA IN EUROPA LEAGUE!

E totul sau nimic pentru FCSB in Cehia cu Mlada Boleslav. Castigatoarea se va duela cu Vitoria Guimaraes in playoff-ul de calificare in grupele Europa League. Calificarea ar atrage venituri de peste 10 milioane de euro pentru vicecampioana Romaniei! Cum campionatul a fost sacrificat pentru Europa, FCSB e obligata sa dea totul joi seara cu Mlada!



FCSB vs Manchester United sau Gladbach!

Pe langa banii de la UEFA, FCSB poate sa aduca din nou nume uriase in Romania. Manchester United, Sevilla, Arsenal, AS Roma, Lazio, Borussia Mönchengladbach sau Torino, dar si echipa mai accesibile precum Basel, APOEL Nicosia sau Dudelange.