Cu cine semneaza Adrian Stoian, fotbalistul dat afara de Becali de la FCSB dupa doar 100 de minute jucate!

Adrian Stoian (28 de ani) este pe cale sa revina in fotbalul italian.

Adrian Stoian s-a intors in ianuarie 2019 in Romania si spera sa dea lovitura in Liga 1. El a semnat cu FCSB, insa aventura in tricoul ros-albastru a durat doar...100 de minute! Doua aparitii a bifat mijlocasul, fiind apoi trecut pe linie poarta de patronul Gigi Becali. In vara, el a devenit jucator liber de contract.

Adrian Stoian, negocieri avansate cu Livorno

Stoian a fost dorit dupa plecarea de la FCSB si de CFR Cluj, insa pana acum nu a semnat cu nicio formatie. ProSport scrie ca fotbalistul are in prezent trei oferte si e tentat sa accepte una dintre ele.

Potrivit sursei citate, Stoian are oferte de la Chievo, Pescara si Livorno, toate cele trei echipe din Serie B.

ProSport scrie ca Livorno i-a facut lui Stoian cea mai avantajoasa oferta, iar mijlocasul ar putea semna in scurt timp.

Adrian Stoian a mai jucat la AS Roma, Genoa, Bari, Pescara si Crotone, bifand meciuri si in Serie A.