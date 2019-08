Omrani a vrut sa plece de la CFR Cluj: i-a acuzat pe oficialii clubului ca i-au falsificat semnatura si se intelesese cu FCSB

In aceasta vara, providentialul Billel Omrani a marcat 6 goluri in preliminariile Champions League.

In mai 2018, Bilel Omrani se intelesese cu FCSB si trebuia sa vina la Bucuresti pentru a semna actele. Numai ca oficialii lui CFR Cluj au scos un document care atesta prelungirea contractului scadent la 30 iunie. Ulterior, Emmanuel de Kerchove, impresarul atacantului, a acuzat clubul clujean ca ar fi folosit o semnatura falsa a jucatorului pentru a-i prelungi contractul fara voia sa. "S-au depus expertizele cerute de catre comisie, cu acordul celor doua parti, pentru desemnarea expertului. Respectiva expertiza a iesit, CFR a contestat, s-a reexaminat si a iesit tot semnatura falsa".

Ulterior, Comisia pentru Solutionarea Litigiilor a LPF a decis ca semnatura de pe document era falsa, in decizie specificandu-se ca ”semnaturile depuse pentru sportiv in cuprinsul actului aditional la conventia civila br. 15 din 02.09.2016 si conventiei de servicii sportive nr.8 din 22.03.2017 nu au fost executate de Omrani Abdel-Slem Billel, ale carui semnaturi model de comparatie au fost puse la dispozitie”. Tot scandalul s-a stins dupa ce CFR Cluj a facut o noua oferta, mai buna decat cea a FCSB, iar jucatorul a acceptat-o, impresarul sau spunand ca „am ales sa semneze un nou contract cu CFR Cluj pentru a nu periclita activitatea sportiva a lui Omrani”. El a semnat un contract valabil pe 3 ani, pana in iulie 2021.

Gigi Becali, patronul FCSB, spunea in timpul unei emisiuni sportive ca "mie mi-a spus Mara (n.r. - Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj) acum doua zile asa: <Nea Gigi, e adevarat ca Omrani nu stie ce a semnat! Dar acolo e semnatura lui. Noi i-am spus ca semneaza pentru chirie>. Pai, ori ca ai semnat pentru chirie, ori ca e contract fals, tot fals se numeste! Tot hotie e! Eu am ajutat un om. Am fost o unealta pentru indreptarea unei pacaleli".

Lui Omrani i-a mai trecut o data glontul pe la ureche in vara acestui an, dupa ce CFR Cluj a castigat matematic titlul de campiona. El ar fi venit la antrenament sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce sarbatorise performanta in cluburile de noapte din oras, si ar fi fost trimis acasa de Dan Petrescu, care l-a admonestat si a refuzat sa il aiba sub comanda pe gazon. Dar relatia dintre exigentul antrenor si petrecaretul fotbalist s-a reparat dupa mai multe discutii intre patru ochi, iar acesta si-a imbunatatit atitudinea, si-a schimbat in bine viata extrasportiva si a fost decisiv in aceasta campanie de calificare in grupele competitiilor europene.

Omrani a ramas la Cluj si a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori ai CFR-ului, punand umarul cu 32 de prezente (28 ca titular) si 6 goluri (2 cu Gaz Metan si cate 1 cu Astra, Botosani, Sepsi si Dinamo) la castigarea titlul de campioana in editia trecuta de campionat. In acest sezon, francezul are 4 prezente si 2 goluri in Liga 1 (Hermannstadt si Dinamo), plus alte 6 partide si 6 goluri (3 cu Astana, 1 cu Maccabi Tel Aviv, 2 cu Celtic) in preliminarii Champions League.