Gigi "Mitraliera" Becali! Patronul FCSB se pregateste sa "execute" al 29-lea antrenor in mai putin de 17 ani

Vergil Andronache e al 29-lea antrenor al echipei de la preluarea ei de catre Gigi Becali.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Pe 23 ianuarie 2003, Gigi Becali prelua controlul total al echipei numite atunci FC Steaua, redenumita ulterior FCSB. Cel mai lung mandat pe banca FCSB, in ultimii 16 ani, sub mandatul de finantator al lui Becali, l-a avut Laurentiu Reghecampf (mai 2012-mai 2014), dar trebuie spus ca mare parte din aceasta perioada latifundiarul a fost la inchisoare. Cele mai scurte mandate au fost cele de doua meciuri ale lui Victor Piturca (iulie - august 2010) si Edi Iordanescu (septembrie 2010). Cele mai multe puneri in functie la FCSB le-a avut Marius Lacatus (3), iar editia de campionat cu cei mai multi antrenori pe banca a fost 2010-2011, cu nu mai putin de 6 antrenori (Victor Piturca, Ilie Dumitrescu, Edi Iordanescu, Marius Lacatus, Sorin Cartu, Gabriel Caramarin / Olaroiu l-a ajutat si el pe Becali pentru finala Cupei Romaniei, din postura de "consilier").

De altfel, din 2003 incoace, doar cinci antrenori (Piturca, Olaroiu, ReghecampfX3, Galca, Dica) au reusit sa bifeze sezoane complete cu FCSB-ul lui Becali. Cea mai ciudata demitere a fost cea a lui Costel Galca, care a reusit o tripla istorica (campionat - Cupa Romaniei - Cupa Ligii) cu echipa „ros-albastra”, in sezonul 2014-2015, dar a fost schimbat din functie, la doar o luna dupa eliberarea din inchisoare a patronului, motivatia fiind ca nu accepta sa execute schimbarile cerute de Becali.



Lista antrenorilor FCSB de cand a preluat Gigi Becali echipa:

Victor Piturca (2) – octombrie 2002-iunie 2004 / iulie 2010-august 2010

Dumitru Dumitriu (2) – mai 2005-iunie 2005 / septembrie 2015-decembrie 2015

Mihai Stoichita (2) – septembrie 2009-mai 2010 / martie 2012-mai 2012

Cosmin Olaroiu (1) – martie 2006-mai 2007

Walter Zenga (1) – august 2004-mai 2005

Oleg Protasov (1) – august 2005-decembrie 2005

Massimo Pedrazzini (2) – septembrie 2007-octombrie 2007 / iunie 2015-septembrie 2015

Marius Lacatus (3) – octombrie 2007-octombrie 2008 / ianuarie 2009-mai 2009 / septembrie 2010-martie 2011

Dorinel Munteanu (1) – octombrie 2008-decembrie 2008

Cristiano Bergodi (1) – iunie 2009-septembrie 2009

Ilie Dumitrescu (1) – august 2010-septembrie 2010

Edi Iordanescu (1) – septembrie 2010

Sorin Cartu (1) – martie 2011-mai 2011

Gabriel Caramarin (1) – mai 2011

Ronny Levy (1) – iunie 2011-septembrie 2011

Ilie Stan (1) – septembrie 2011-martie 2012

Laurentiu Reghecampf (2) – mai 2012-mai 2014 / decembrie 2015-mai 2017

Constantin Galca (1) – iunie 2014-mai 2015

Nicolae Dica (1) – iunie 2017-decembrie 2018

Mihai Teja (1) – decembrie 2018-mai 2019

Bogdan Andone (1) – iunie 2019-august 2019

Vergil Andronache (1) – august 2019 - ?