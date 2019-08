Cu cine va juca FCSB in Play Off-ul UEFA Europa League! Adversara ros-albastrilor s-a calificat cu 9-0 la general in turul 3!

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League!

FCSB a invins-o cu 1-0 pe Mlada Boleslav in deplasare si s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League. Ionut Pantiru a marcat golul victoriei si al calificarii in minutul 90, cu o bomba expediata din interiorul careului in plasa portii lui Seda!

FCSB va juca in Play Off-ul UEL impotriva portughezilor de la Vitoria Guimaraes.

Guimaraes s-a calificat cu 9-0 la general

Vitoria Guimaraes a trecut cu 9-0 la general de formatia letona Ventspils. In returul de pe teren propriu, lusitanii s-au impus, ieri, cu scorul de 6-0. Au marcat Davidson, Rochina (2), Joao Carlos, Joao Pedro si Pepe Rodrigues.