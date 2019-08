Antrenorul celor de la Guimaraes baga cutitul in rana dupa ce a eliminat-o pe FCSB: "Regret ca nu am marcat mai mult!" Portughezii si-au indeplinit cel mai mare obiectiv 

Ivo Vieira a vorbit despre prestatia echipei sale, dupa ce a reusit sa invinga FCSB si sa se califice in grupele Europa League

Antrenorul celor de la Vitoria Guimaraes a vorbit dupa meci, exaltat de calificarea in grupele Europa League si s-a declarat multumit de prestatia echipei sale impotriva echipei romanesti.

Vieira a tinut sa puna accent si pe ocaziile irosite de jucatorii sai, care au dominat partida in totalitate si au pus asaltat poarta aparata de Balgradean, avand nu mai putin de 25 de suturi pe poarta.

"Vreau sa ii felicit pe toti pentru victorie. Valoram aceasta victorie, unde am fi putut marca inca 3 sau 4 goluri. Este un moment de fericire maxima, dar nu am uitat cele doua rezultate de pe teren propriu, de care nu suntem foarte incantati. Nu putem sa fim fericiti zilnic. Adevarul este ca am muncit din greu pentru meciul de astazi si meritam sa mai inscriem. Sunt mandru de acesti jucatori, ne-am atins cel mai mare obiectiv al acestui sezon", a declarat Ivo Vieira conform publicatiei portugheze Abola.