Afișarea numelui sponsorului lui Young Boys este interzisă în Franța

Meciul din Europa League dintre Young Boys și Lille, contând pentru etapa a șasea a fazei ligii, nu va fi transmis în Franța din cauza sponsorului principal de pe tricourile echipei elvețiene.



Compania Plus500 este este o platformă de tranzacționare online, iar legislația franceză interzice publicitatea pentru servicii financiare considerate cu risc ridicat, legea fiind în vigoare din 2016.



Clubul din Berna a refuzat să poarte un tricou de pe care să lipsească numele sponsorului său, așa că televiziunea Canal+ nu va putea să difuzeze meciul în direct sau rezumate ulterioare. Echipa elvețiană a jucat cu FCSB, pe 2 octombrie, învingând cu 2-0 pe Arena Națională.



Plus500, companie fondată de șase israelieni

Plus500 a mai sponsorizat echipele de fotbal Atalanta Bergamasca (Italia / 2020-2023) și Atletico Madrid (Spania / 2015-2022) și, în acest moment, mai are un parteneriat cu Legia Varșovia (Polonia).



Compania din domeniul tehnologiei financiare (fintech) a fost fondată de șase absolvenți ai Technion (Israel Institute of Technology / Haifa, Israel), în 2008, și are sediul în Marea Britanie. Firma este listată la London Stock Exchange, este membru al Financial Times Stock Exchange 250 Index, iar anul trecut a avut venituri de 768.3 milioane de dolari.

