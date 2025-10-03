Campioana României a pierdut cu 0-2 în fața lui Young Boys Berna, într-un meci în care defensiva a cedat repede, iar Joel Monteiro a profitat de două momente de slăbiciune pentru a marca în minutele 9 și 35.



Deși FCSB a încercat să revină după pauză, cu ocaziile lui Denis Alibec și Mamadou Thiam, golul nu a venit.

Singurul care a reușit să mai oprească valul elvețian a fost Ștefan Târnovanu, portarul de 25 de ani având șapte intervenții reușite.



Bogdan Stelea a văzut că Târnovanu a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat



Cu toate acestea, Gigi Becali l-a găsit vinovat pe goalkeeper pentru eșec. „Cele două goluri sunt ale lui”, a tunat patronul roș-albaștrilor, convins că goalkeeperul putea face mai mult.



Replica nu a întârziat. Bogdan Stelea, fost internațional și unul dintre cei mai respectați portari români, a analizat prestația.



„Târnovanu este și dus de valul negativ de la FCSB. În multe meciuri a apărat bine, a scos mingi importante, însă nu beneficiază de încrederea pe care ar putea să o aibă dacă echipa ar câștiga mai des. În acel caz, situația ar fi cu totul alta.



Cinstit să fiu - în ultima perioadă apără destul de mult. Aș fi preferat să apere mai puțin, nu să aibă 5-6 intervenții și să ia două goluri, cum a fost aseară. Aseară a apărat bine, dar a încasat două goluri. Nu e normal să ajungă atât de des mingea la poarta FCSB. Nu poate să apere câte 8-9 mingi pe meci! Nu poți să-i pui lui în spate tot ce se întâmplă acum la FCSB. Nu e din cauza lui, e o problemă de echipă”, a declarat Bogdan Stelea pentru GSP.



Pe 23 octombrie, FCSB revine în Europa League, tot acasă, cu Bologna. Partida se vede LIVE TEXT pe Sport.ro!

