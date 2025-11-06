Răzvan Lucescu caută a doua victorie în Europa League! PAOK - Young Boys, LIVE SCORE de la 22:00

Răzvan Lucescu caută a doua victorie în Europa League! PAOK - Young Boys, LIVE SCORE de la 22:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre PAOK și Young Boys.

Razvan Lucescu PAOK Salonic Young Boys Europa League
PAOK - Young Boys

Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Europa League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE SCORE pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Răzvan Lucescu caută a doua victorie în Europa League! PAOK - Young Boys, LIVE SCORE de la 22:00

PAOK se află în clipa de față pe locul 20 în clasamentul din Europa League cu patru puncte obținute. În primele trei etape, echipa din Grecia a bifat o victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere.

De cealaltă parte, Young Boys este mai bine clasată decât PAOK. Elvețienii se situează pe locul 13 cu șase puncte, iar în primele trei runde din competiția Europa League au însemnat două victorii și o înfrângere.

Cum arată clasamentul Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
