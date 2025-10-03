Ștefan Târnovanu, portarul cu cele mai multe parade din Europa League
Young Boys s-a impus după reușitele lui Joel Monteiro din prima repriză. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a îndreptat criticile după meci spre Ștefan Târnovanu, pe care l-a considerat responsabil pentru încasarea ambelor goluri.
După primele două etape din Europa League, statisticile UEFA arată că Ștefan Târnovanu este portarul din competiție cu cel mai mare număr de parade, nu mai puțin de 14: 7 contra lui Go Ahead Eagles, când și-a păstrat poarta intactă, și alte 7 contra lui Young Boys.
La egalitate cu Ștefan Târnovanu sunt Oliver Christensen, portarul lui Sturm Graz, și Marco Bizot, goalkeeper-ul celor de la Aston Villa.
Ștefan Târnovanu: ”Am fost fricoși în prima repriză”
”Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.
Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.
Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a spus Târnovanu, după meciul cu Young Boys.