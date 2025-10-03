Ștefan Târnovanu, portarul cu cele mai multe parade din Europa League

Young Boys s-a impus după reușitele lui Joel Monteiro din prima repriză. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a îndreptat criticile după meci spre Ștefan Târnovanu, pe care l-a considerat responsabil pentru încasarea ambelor goluri.



După primele două etape din Europa League, statisticile UEFA arată că Ștefan Târnovanu este portarul din competiție cu cel mai mare număr de parade, nu mai puțin de 14: 7 contra lui Go Ahead Eagles, când și-a păstrat poarta intactă, și alte 7 contra lui Young Boys.



La egalitate cu Ștefan Târnovanu sunt Oliver Christensen, portarul lui Sturm Graz, și Marco Bizot, goalkeeper-ul celor de la Aston Villa.

