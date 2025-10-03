NEWS ALERT Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! &rdquo;Scăpăm de el&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul Gigi Becali lucrează nu doar la primul ”unsprezece”, ci și la lotul campioanei.

Campioana FCSB nu a făcut față elvețienilor de la Young Boys Berna, 0-2 aseară pe Arena Națională în a doua etapă din grupa unică Europa League.

Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.

Deși nu a jucat deloc în meciul cu Young Boys, rămânând până la final pe banca de rezerve, un jucător al campioanei este deja out de la echipă!

A hotărât deja acest lucru patronul Gigi Becali, în direct la DigiSport: 

”Aștept să vină iarnă, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki.

Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă. Hai, pa, la revedere”.

David Kiki la FCSB

Sezonul 2024-2025:

5 meciuri în Superligă

2 meciuri în Cupa României

2 meciuri în cupele europene

Sezonul 2025-2026:

3 meciuri în Superligă

2 meciuri în cupele europene

Ce a declarat Elias Charalambous după înfrângerea de pe Arena Națională

"Am jucat cu un om mai puţin când Edjouma era accidentat, iar când se întâmplă asta timp de 4-5 minute la acest nivel plăteşti preţul. 

Aşa am primit un gol uşor care ne-a făcut şi mai grea misiunea. Jucătorii totuşi nu au renunţat, au încercat. Am avut 7-8 cornere în prima repriză, am încercat să punem presiune pe adversar şi dacă am fi marcat un gol lucrurile ar fi stat altfel după aceea. 

În repriza a doua am încercat, am atacat, am vrut să înscriem, dar, din păcate, nu am reuşit. 

Am pierdut acest meci, dar trebuie să ridicăm capul şi să mergem mai departe. Mai ales că urmează un meci dificil cu Universitatea Craiova şi avem nevoie de puncte în campionat", a afirmat tehnicianul Elias Charalambous în conferinţa de presă de după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna.

